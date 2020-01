Storico cambio al vertice del gruppo Alpini di Rocca Cigliè: redini affidate a Cristian Baricalla

Il sindaco di Rocca Cigliè, Luigi Ferrua, anch'egli presente in quanto alpino, ha evidenziato l'impegno e la passione profusa negli anni da Peisino, il quale è sempre stato presente nell'organizzazione delle cerimonie civili e militari, non ultima la festa del gruppo nel 2016. Il primo cittadino ha quindi augurato a Baricalla, "che si è dimostrato motivato in più occasioni, di accrescere il gruppo con nuovi membri disposti magari a realizzare attività utili al paese oltre che per l'ANA".