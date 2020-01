Farigliano, urta due veicoli parcheggiati e scappa: la Polizia Locale la multa per oltre 300 euro

Domenica 12 gennaio, facendo manovra per uscire dallo stallo di sosta, una donna ha urtato contro un autoveicolo e un motociclo parcheggiati all’interno di Piazza Nuova a Farigliano. Immediatamente dopo il sinistro la conducente si è allontanata velocemente senza avvertire le Forze dell’Ordine e lasciare i propri dati per il risarcimento dei danni causati.



Lunedì mattina, dopo la segnalazione di un testimone con senso civico, sono state prontamente avviate le attività di accertamento e indagine. L’Isp. Elio Chiappa, grazie alle telecamere di contesto e di lettura targhe Targa System®, ha rintracciato e identificato il trasgressore.



Durante il sopralluogo effettuato per il riscontro degli elementi probatori, la conducente che si è data alla fuga ha ammesso le proprie colpe rendendosi disponibile al risarcimento civile dei danni provocati; a suo carico è scattata la sanzione di 303 euro con decurtazione di di 4 punti sulla patente di guida.



La Polizia Locale ha riferito le modalità del sinistro, avvisando proprietari dei veicoli, in modo che potessero procedere alla richiesta di risarcimento danni.