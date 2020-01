A Dronero nuovo corso serale all’Alberghiero “Virginio - Donadio”

Un nuovo percorso didattico serale è stato approvato in questi giorni dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte nell’ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa.

All’Istituto alberghiero di Dronero, dall’anno scolastico 2020/2021, sarà in funzione un corso serale per l’indirizzo di studio “Servizi per Enogastronomia e ospitalità alberghiera”. La novità vuole contrastare la dispersione scolastica e mira ad allargare l’offerta formativa sull’intero territorio provinciale.

L’istituto, da sempre attento alle fragilità, in questo modo vede completata la propria offerta formativa, andando nella direzione di agevolare il rientro formativo dopo una possibile dispersione scolastica.

«Un nuovo corso serale rappresenta un’ulteriore opportunità formativa per il nostro territorio – dice la dirigente scolastica dell’istituto “Virginio - Donadio”, la prof.ssa Patrizia Venditti –. Si recepiscono le direttive dell’Unione europea e si sostiene l’istruzione degli adulti nell’ottica di miglioramento continuo. L’educazione permanente, consente all’individuo di rimodulare le prospettive lavorative e di formare competenze professionali trasversali, che lo rendano competitivo sul mercato del lavoro.

La scuola ha il ruolo di supportare la persona in questo percorso, creando le condizioni per raggiungere i propri traguardi personali. I nostri futuri iscritti intraprenderanno un cammino ricco e stimolante, affiancati da docenti validi e professionisti del settore».





Iscrizioni al percorso serale

Al percorso formativo possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione che hanno compiuto il diciottesimo anno di età purchè in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media).





Articolazione percorso istruzione serale/ quadri orari

Il periodo didattico al quale l'allievo viene effettivamente ammesso è formalizzato nel Patto formativo individualizzato ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti. I percorsi di secondo livello di istruzione professionale sono articolati in tre periodi didattici con organizzazione modulare delle singole programmazioni disciplinari:

1.Primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti professionali relazione all'indirizzo scelto dallo studente;

2.Secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti professionali relazione all'indirizzo scelto dallo studente;

3.Terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. I periodi didattici hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici e prevede che l'adulto possa fruire a distanza di una parte del periodo didattico, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.





Le lezioni si svolgeranno in orario serale (dalle 19 alle 23) dal lunedì al venerdì. Il corso prevede l’utilizzo di tecnologie didattiche innovative e flessibili. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno nei laboratori didattici della sede di Dronero e le lezioni teoriche presso la sede di Cuneo.





L’iscrizione e la frequenza sono gratuite, fatto salvo le normali tasse scolastiche e la quota assicurativa obbligatoria richieste in qualsiasi scuola statale.





Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell’IIS “V. Virginio”, via Savigliano 25, Cuneo, telefono 0171 65658, e-mail info@isvirginio.it. sito internet www.isvirginio.it oppure a Dronero presso la sede dell’Alberghiero, Via Valle Maira,19 – tel. 0171/905350.