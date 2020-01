Grande divertimento a Roccasparvera per grandi e piccini

Dal 20 gennaio Progetto HAR comincerà l'operazione di rilancio della biblioteca civica, con riorganizzazione, apertura e animazione per due lunedi al mese, ma soprattutto: 19, in occasione della festa patronale di San Antonio Abate, il settore lettura/scrittura dell'associazione culturale lancerà il primo appuntamento del ciclo "AssaggiHAR Cultura in Valle Stura", una serie di incontri pubblici mensili che affronteranno produzioni, libri e film legati al territorio, invitando autori, registi, realtà che in qualche modo sono legati alla storia ed alla tradizione della Valle Stura.