Concediti una pausa sana, bio e responsabile a un distributore automatico di prodotti equo solidali

Pensiamo che la corta durata di una pausa, nell’era della snackification, dove tutto diventa fast e snack, per adattarsi ai tempi e ai ritmi della vita e del lavoro, non debba per forza essere il pretesto per un'alimentazione malsana. Meglio scegliere prodotti provenienti dal mercato equo solidale come caffè, cacao, barrette, ecc. Questo diverso approccio al commercio, pone al centro del suo progetto il sostentamento dei piccoli produttori, che non coltivano in modo intensivo. Oggi, sempre più settori come quelli del cibo, del turismo e dei cosmetici stanno prendendo in seria considerazione questi nuovi problemi. E il settore del Vending non fa eccezione!

L’offerta si sta arricchendo con prodotti e bevande calde sempre più biologici e contenitori biodegradabili. Ormai si sa che non si mangia più come una volta. A scuola, in ufficio e nei luoghi pubblici, i distributori automatici di prodotti alimentari devono conquistare consumatori sempre più esigenti.

La distribuzione automatica deve diventare sempre più biologica e green e soprattutto rispettare anche le intolleranze alimentari con prodotti “free from”. Inoltre, sempre più aziende desiderano che il caffè offerto a dipendenti, clienti e visitatori sia prodotto in modo responsabile. Di conseguenza, il mercato del Vending con prodotti provenienti dal commercio equo e solidale è in forte espansione. E poiché un approccio equo fa rima con sviluppo sostenibile, alcuni distributori automatici per aziende sono specificamente progettati per risparmiare energia e proteggere l'ambiente.