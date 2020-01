A Cuneo la "Luce dall'Ombra" concede un bis

L’Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri, in risposta alle numerose richieste pervenute, riallestisce la mostra “Luce dall’ombra”, realizzata nell’anno scolastico 2018-2019 dai ragazzi della scuola secondaria di I grado all’interno del Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promosso dai Fondi strutturali europei e finalizzato al “potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

La mostra, patrocinata dal Comune di Cuneo e realizzata con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, ripercorre la storia della scuola attraverso documenti tratti dall’archivio scolastico e testimonianze orali di ex allievi e di due sopravvissutial periodo in cui i locali sotterranei dell’edificio furono usati come luoghi di detenzione e tortura durante l’occupazione delle Brigate Nere.

Si alternano, nel percorso espositivo, oggetti e documenti che testimoniano l’attività della scuola di Corso Soleri da fine Ottocento ai giorni nostri, accanto a materiali digitali di approfondimento (un cartone animato sulla storia del testimone Costanzo Ferrua, un video documentario sugli anni della scuola e della guerra, video interviste a chi ha vissuto la scuola in prima persona). Una sezione è dedicata alla storia della comunità ebraica cittadina, in collaborazione con la Scola ebraica di Cuneo, e alle vicende legate agli alunni ebrei negli anni 1938-1945; grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini di Cuneo, è stato possibile raccogliere anche oggetti e memorie legate alla prima e seconda guerra mondiale. Il percorso storico visitabile nella mostra non si concentra solo sulla storia dell’edificio scolastico di Corso Soleri, ma ripercorre attraverso i documenti le tappe principali della storia dell’istruzione italiana e dei suoi intrecci con gli avvenimenti del primo Novecento, delle due guerre mondiali e della nascita della Repubblica italiana.

La mostra sarà aperta al pubblico delle scolaresche di ogni ordine e grado(visita guidata)dal 28 GENNAIO al 21 FEBBRAIO 2020 nei seguenti orari

SU PRENOTAZIONE: tutti i martedì e venerdì: 28/01; 31/01; 04/02; 07/02; 11/02; 14/02; 18/02; 21/02 ore 9.30-12.00 durata della visita guidata 1 ora e 15 minuti circaLA VISITA è PRENOTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: mostraluceombra@iccuneocorsosoleri.edu.it

La mostra sarà inoltre accessibile al pubblico nei seguenti orari: tutti i martedì e venerdì: 28/01; 31/01; 04/02; 07/02; 11/02; 14/02; 18/02; 21/02 ore 9.30-12 e ore 15-18 sabato 01/02 ore 9.30-12 e sabato 15/02 ore 9.30-12