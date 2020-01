Monforte: al via la sesta edizione della rassegna di teatro amatoriale

Coincidenze Teatro è felice di presentare la sesta edizione di Monforteatro, la rassegna teatrale che dal 2014 anima il bel teatro comunale di Monforte, ogni 15 giorni, da gennaio a marzo. Nata grazie ad una fortunata intuizione della compagnia teatrale albese che con il comune di Langa ha una lunga amicizia, per il secondo anno la rassegna teatrale prevederà la formula affettuosamente definita “The-atro”, con the e biscotti offerti agli spettatori all’ingresso e nell’intervallo degli spettacoli, che avranno sempre luogo alle 17 la domenica pomeriggio.

Apertura della rassegna domenica 26 gennaio, con la compagnia del Nostro Teatro di Sinio e il loro nuovo spettacolo Seuti Mat, testo e regia di Oscar Barile. Tema, la pazzia, argomento teatrale per eccellenza: “In una clinica specializzata per la cura di malattie nervose, una serie di inquietanti avvenimenti sconvolge il tran-tran quotidiano di pazienti, medici e infermieri. I colpi di scena si susseguono in un vorticoso avvicendarsi di repentini cambiamenti che coinvolgeranno anche il pubblico, tanto da porsi la fatidica domanda “.. ma chi sono i veri pazzi”?”, spiega Oscar Barile, “Il mondo di oggi, con le sue manie e le sue ossessioni è il vero protagonista della commedia. Chi di noi può essere così sicuro di definirsi “sano di mente”, quando ogni giorno ci vengono proposte le tesi più assurde a proposito di ogni argomento? Chi di noi può essere certo di “ragionare” nel modo giusto se di ogni cosa ci viene detto tutto e il contrario di tutto?”

Proseguiranno, domenica 2 febbraio, la compagnia Gli Scampoli di Bra, con “Il matrimonio”; grande debutto per la Compagnia organizzatrice, Coincidenze, domenica 16 febbraio, con “La verità di Freud”, scritto da Stefania De Ruvo e con la regia di Marco Domenicale; domenica 1 marzo, “P di Pum” del Piccolo Teatro di Bra; domenica 8 marzo “Buon compleanno!” dei “Primo Atto” di Saluzzo; domenica 22 marzo “Taxi a due piazze” del Teatro del Poi, di Bra.

“Sono spettacoli divertenti per una domenica pomeriggio in compagnia, e li abbiamo scelti come sempre con l’intento di presentare una vetrina delle ottime compagnie amatoriali del territorio”, spiega Katya Gallesio, del direttivo Coincidenze e ideatrice della rassegna. Aggiunge la presidenta della compagnia, Daniela Scavino: “Non penso esista un teatro amatoriale e un teatro fatto da professionisti: sul palco c’è solo la passione di chi porta il proprio personaggio in scena, e gli spettatori sappiano che è sempre un lavoro fatto col cuore. Ringraziamo come sempre per il patrocinio e la collaborazione attiva il comune e la pro loco di Monforte. Vi aspettiamo numerosi, per offrirvi un the caldo e tante risate”.

Per informazioni, potete contattare la compagnia al numero 3465454766 o via email coincidenzeteatro@gmail.com