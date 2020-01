Il Comune di Barge cerca un "Istruttore tecnico". Al via la selezione

Avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 «Istruttore tecnico» [categoria C] da assegnare all’Area Tecnica del Comune di Barge.

È indetta una selezione pubblica, per esami, aperta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso (ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 s.m.i. «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»), per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 unità di personale con profilo di «Istruttore tecnico» in sostituzione di dipendente collocato in aspettativa. Il presente bando è finalizzato alla selezione di un «Istruttore tecnico» da assegnare all’Area Tecnica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune.