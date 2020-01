le classi prima e seconda liceo del Liceo Classico Bodoni di Saluzzo a Torino per una giornata ricca d'arte e cultura

Mercoledì 8 gennaio le classi prima e seconda liceo del Liceo Classico Bodoni di Saluzzo si sono recate a Torino per un’uscita didattica che ha coinvolto le discipline Cultura musicale e Storia dell’arte. In un’unica giornata hanno avuto l’opportunità di ripetere l’esperienza della visita al Teatro Regio di Torino e di ammirare, per la prima volta, la mostra su Andrea Mantegna presso il celebre Palazzo Madama.

In mattinata noi ragazzi abbiamo visitato il Teatro Regio di Torino, per un laboratorio dedicato alla opera “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa, che andrà in scena a metà gennaio nella sala torinese. Un’abile guida del teatro ci ha condotto a spasso tra i vari spazi del teatro e ha raccontato i momenti salienti dell’opera, alla quale assisteremo il 22 gennaio prossimo.

La visita ha interessato luoghi come la sala da ballo, la sartoria e il palcoscenico, di cui sono state delineate le origini e le caratteristiche, il tutto insieme ad una generale introduzione all’opera lirica (nata nel ‘600, a Firenze) con anche la presentazione dei suoi principali esponenti e opere.

Il pomeriggio invece è stato dedicato alla mostra su Andrea Mantegna, vissuto tra il 1431 e il 1506, a Mantova, che ha fatto derivare il proprio stile dalle opere più antiche (nella fattispecie quelle greche e romane), con dipinti accomunati da grande capacità nell’uso dei colori, scarso contorno delle figure e attenzione nella resa della spazialità.

È stato un artista molto stimato dai suoi contemporanei, che ha avuto il piacere di confrontarsi con opere importanti come quelle di Bellini e Donatello.

Questa visita è stata particolarmente apprezzata sia per la bellezza delle opere presenti sia per la sua collocazione.

L’intera giornata ha costituito dunque un momento coinvolgente per noi che abbiamo nuovamente apprezzato uno spazio affascinante come il teatro regio e una mostra incantevole.





Speriamo dunque che l’esperienza si possa ripetere.

Chiara Boccardo

Foto: Alessandro Dafarra

I Classico

Liceo Bodoni - Saluzzo