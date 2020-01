Sommariva del Bosco, giocatore si porta a casa 10mila euro con un gratta e vinci da 20 euro

La fortuna aiuta gli audaci. Non il solito proverbio, ma concreta realtà. È quanto accaduto sabato 11 gennaio nella tabacchiera gestita da Michela e Nicoletta Mondino in via Vittorio Emanuele II, a Sommariva del Bosco, che si conferma incubatrice di sogni.

Un fortunato giocatore, con un gratta e vinci da 20 euro del concorso Maxi Miliardario è riuscito a portarsi a casa 10mila euro. Si tratterebbe di un giovane cliente abituale del negozio, le cui titolari, però, tengono la bocca assolutamente cucita sull’identità: per lui una cifra che non cambia la vita, ma che fa sicuramente comodo.