Bra: lavori in un tratto di via Pollenzo

Per consentire lo svolgimento di un intervento di posa cavi elettrici sotterranei a cura di Enel, il tratto di via Pollenzo compreso tra il civico n. 9 e l’intersezione con via Vittorio Emanuele II sarà chiuso al traffico veicolare da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020, in orario diurno. Ogni sera, al termine delle operazioni quotidiane, verrà ripristinata la viabilità normale, fino al mattino successivo.

Sarà garantito il passaggio pedonale e l’accesso e l’uscita alle abitazioni da parte dei residenti, da concordare con l’impresa secondo l’andamento dei lavori.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172.438346.