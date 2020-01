A Moretta tutto pronto per la Festa di Sant'Antonio

Sabato 18 gennaio torna la Festa di Sant’Antonio, patrono degli animali e del mondo rurale.

La giornata sarà organizzata dalla parrocchia e dal Gruppo Famiglie, con il patrocinio del Comune di Moretta.

Dalle 14, sul sagrato della parrocchia, in piazza Umberto I, avrà luogo la benedizione degli animali e dei prodotti del mondo rurale, a cura del parroco don GianluigiMarzo. Immancabile la presenza dei pani Caritun, le tipiche pagnotte realizzate in onore al santo patrono. Seguirà l’incanto, la vendita all’asta dei prodotti, il cui ricavato andrà alla parrocchia di Moretta. In serata è in programma la Cena di Sant’Antonio nel salone di Cascina San Giovanni. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione presso la tabaccheria Gonella entro giovedì 16 gennaio.