A San Rocco Castagnaretta chiude la storica edicola di piazzale della Repubblica e la frazione resta senza giornali

Un po’ di amarezza a San Rocco Castagnaretta per la chiusura della storica edicola in piazza della Repubblica. La frazione di Cuneo resta così momentaneamente senza giornali. La serranda è stata tirata giù dopo diciotto anni di attività il 31 dicembre 2019.

I proprietari, Daniela e Claudio, raggiunta la pensione hanno chiuso l’esercizio commerciale e ringraziato tutti i cittadini che in questi anni hanno scelto la loro edicola: “Grazie a tutti i Sanrocchesi, clienti e non, sono stati 18 anni di piacevole lavoro, è stata una scelta dettata dal raggiungimento pensione, sarebbe stato deleterio per me continuare attività”.

Il solo "rimpianto" dei due edicolanti è non aver trovato qualcuno che volesse portare avanti la loro attività: “Unico cruccio non aver trovato chi volesse continuare attività lasciando scoperto un servizio importante per molti. Abbiamo lasciato clienti che erano diventati amici, e lo sono tutt'ora, sicuri che ci si trova prima o poi”.

Da parte degli abitanti della frazione arriva l’altrettanto coloroso messaggio di buon proseguimento: “Come penso saprete tutti, ma sono passati solo 12 giorni oggi, il nostro giornalaio ha chiuso i battenti! Come lui ringrazia chi è stato suo cliente per tanti anni, anche noi ringraziamo lui e la moglie Daniela per la gentilezza, competenza e cortesia con le quali hanno servito ogni cliente che è entrato nel suo negozio”.