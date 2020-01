Aperte le candidature alla Commissione Locale per il paesaggio del comune di Mondovì

Il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, rende noto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina dei componenti della nuova Commissione locale per il paesaggio.

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura trasmettendo al Comune, in plico chiuso, entro e non oltre il giorno mercoledì 29 gennaio 2020, la richiesta riportante i dati del mittente e la dicitura “Nomina della Commissione locale per il paesaggio”. All’istanza dovrà essere allegato il curriculum individuale attestante il Titolo di studio, l’esperienza maturata, eventuali specializzazioni e pubblicazioni, nonché copia del proprio Documento di identità.

I componenti della Commissione Locale per il paesaggio verranno scelti tra coloro che siano in possesso di diploma di Laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, e abbiano maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle predette specifiche materie.

Non possono far parte della Commissione i componenti della Commissione Edilizia Comunale o di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio del Comune di Mondovì e dei Comuni associati; i tecnici delle Amministrazioni convenzionate, gli Amministratori comunali ed i soggetti che, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Le riunioni della Commissione si terranno in orario lavorativo e la partecipazione alle stesse non darà luogo a compensi economici.