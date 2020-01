Cuneo, il comune fa il punto sul 2019 online: è terzo a livello nazionale per presenza sui social network

Quello appena trascorso è stato un anno importante per la comunicazione social del Comune di Cuneo. Durante il 2019 sono stati raggiunti traguardi rilevanti: a febbraio la pagina facebook Comune di Cuneo ha raggiunto i 10.000 followers (al 31/12/19 sono arrivati a 11.052), ad ottobre i 5 profili twitter comunali hanno superato i 7.000 followers, mentre a dicembre la pagina Instagram, creata solamente un anno prima (il 15/9/18), ha raggiunto i 3.000 followers. I primi mesi del 2019 hanno anche visto il superamento della soglia dei 50.000 followers da parte delle 14 pagine facebook comunali.



La presenza del Comune di Cuneo nel mondo social è molto ampia e variegata, fatto che l’ha portato ad occupare il terzo posto a livello nazionale per presenza sui social network (Fonte: FPA – ICity Rank 2019) in compagnia di realtà decisamente più strutturate, come Milano, Napoli o Roma.



Il Comune gestisce infatti 14 pagine facebook, 5 profili twitter, 6 profili Instagram e 6 canali youtube, oltre ad un profilo su Pinterest ed uno su Flickr. I canali istituzionali sono gestiti direttamente dall’Ufficio Comunicazione, che ha anche il compito di supervisionare i canali tematici, gestiti dai corrispondenti settori dell’amministrazione comunale.



«La presenza sui social network permette di ampliare il bacino di utenza della comunicazione istituzionale, consentendo di far arrivare direttamente l’informazione nei luoghi, anche se virtuali, dove gli utenti si trovano e agevolando così l’accesso ai servizi e la promozione dei numerosi eventi che si svolgono in città» dichiara il Sindaco Federico Borgna.



- FACEBOOK



Tra i followers della pagina, dopo gli italiani (9949), i più numerosi sono i francesi (274), seguiti da argentini (256) e brasiliani (63). Ci sono inoltre (per citare solo i più distanti) 38 followers dagli USA, 16 dall’Uruguay, 11 dalla Colombia, 8 dall’Australia, 4 da Canada, India, Malesia e Bangladesh, 3 dalla Repubblica Dominicana e Costa Rica e 2 dalla Cina.



Il post più visualizzato è stata una foto di Cuneo innevata, con 31.997 visualizzazioni. Tra i post informativi, il più visualizzato è stato quello relativo all’aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, con 7.023 visualizzazioni.



Nel corso del 2019 la pagina ha organizzato 121 eventi, raggiungendo in totale 231.799 persone. La pagina ha ricevuto 529 messaggi. A tutti è stata garantita una risposta, generalmente entro le 24 ore successive.



Di seguito una lista dei followers delle varie pagine comunali rilevati al 31/12/2019:

- Comune (attivata il 30/05/2011): 11.052

- Informagiovani (attivata il 05/03/2010): 9.247

- Scrittorincittà (attivata il 09/12/2008): 5.777

- Biblioteca 0-18 (attivata il 24/01/2009): 2.301

- Parco Fluviale (attivata il 04/12/2009): 4.992

- Fiera Nazionale del Marrone (attivata il 14/05/20120): 7.314

- Museo Civico (attivata il 08/03/2011): 4.648

- Cinema Monviso (attivata il 09/11/2013): 3.003

- Ufficio Sport (attivata il 27/07/2014): 2.935

- Teatro Toselli (attivata il 20/11/2015): 2.545

- Biblioteca civica di Cuneo (attivata il 01/02/2017): 1.148

- Museo Casa Galimberti (attivata il 01/03/2017): 1.025

- Europe Direct Cuneo (attivata il 01/03/2018): 812

- Palasport Cuneo (attivata il 01/11/2019): 125



- TWITTER



Nel corso del 2019 sono stati mandati 605 tweet, per un totale di 197.100 visualizzazioni. Il profilo è stato inoltre menzionato 230 volte



Il tweet con più visualizzazioni (987) è stato scritto a settembre, per l’inaugurazione della 92ª Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”.



Di seguito una lista dei followers delle varie pagine comunali rilevati al 31/12/2019:

- Comune (attivata nel giugno 2011): 3.458

- Fiera Nazioanle del Marrone (attivata nel novembre 2011): 740

- Scrittorincittà (attivata nel gennaio 2009): 2.142

- Parco Fluviale Gesso e Stura (attivata nel giugno 2014): 515

- Europe Direct Cuneo (attivata nel marzo 2018): 241