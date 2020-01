L'UPI all'incontro con Sergio Mattarella: il presidente Federico Borgna chiamato a rappresentare il cuneese

Nel giugno del 2019, infatti, per sollecitare istituzioni nazionali e locali, forze economiche sociali e la stessa opinione pubblica rispetto alla necessità di avviare una revisione della riforma delle Province, l’Unione delle Province d’Italia ha voluto verificare l’opinione dei Comuni al riguardo. A questo scopo è stato proposta ai Sindaci la sottoscrizione di un Ordine del giorno in cui si evidenzia l’urgenza di procedere verso il rafforzamento e la valorizzazione di queste istituzioni, non come astratta difesa di un sistema consolidato, ma per il ruolo e l’importanza che le Province rivestono per i Comuni nella quotidianità dell’azione amministrativa.