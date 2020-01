“Perdiamo un attivista storico e soprattutto un giovane padre che lascia un grande vuoto nei nostri cuori”, il ministro Dadone ricorda Daniele Peroncelli, morto sul lavoro a Busca

Anche il ministro alla Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ricorda Daniele Peroncelli, elettricista di 32 anni morto sul lavoro alla Trae di Busca.

Posta sul suo profilo una foto dove sono ritratti insieme, in uno scatto di gruppo dove compare anche l'ex consigliere regionale Mauro Campo e scrive: “Oggi è un giorno triste. Perdiamo un attivista storico e soprattutto un giovane padre che lascia un grande vuoto nei nostri cuori.

Mi stringo alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ciao Daniele”.

Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina, martedì 14 gennaio.

Dalle prime ricostruzioni, anche se la dinamica non è ancora del tutto chiara, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore mentre stava facendo dei lavori in uno dei capannoni dell’azienda di trasporti in via Laghi d'Avigliana.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che nulla hanno potuto fare per salvare il giovane, i vigili del fuoco, i carabinieri e i funzionari dello Spresal.

Daniele lascia la moglie Stefania Cuniberti, ex dipendente dell'Asl, e la piccola Marta disoli 2 anni. Era originario della frazione Bosco ma di recente si era trasferito con la famiglia a Busca capoluogo. Come ha ricordato il ministro Dadone, era un attivista del Movimento 5Stelle locale, per il quale si era candidato 5 anni e mezzo fa, alle elezioni del 2014.