Roreto di Cherasco, 400 anni di vita parrocchiale e non sentirli affatto

Bella è bella, anzi bellissima. Tra uno spostamento e l’altro in tangenziale, capita di ammirarla e, se si è lontani, il suo campanile ti tiene sempre d’occhio. Lei, la chiesa di Maria Vergine Assunta di Roreto racchiude in sé 500 anni di storia religiosa e 400 anni di vita parrocchiale. E allora, sappiamo tutto di questo capolavoro? Probabilmente no. Ecco perché la frazione cheraschese di Roreto invita tutti a celebrare queste tappe importanti.