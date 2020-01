Segnale RAI, Giorgio Bergesio: "Dopo la mia interrogazione l'azienda assicura l'intervento nel cuneese"

" La Rai ha risposto alla mia interrogazione, presentata insieme ai colleghi piemontesi della Lega Casolati, Ferrero, Montani e Pianasso, evidenziando come le problematiche di ricezione del segnale Rai nel Cuneese e nel Biellese, e con precisione nell'Alta Langa, nelle Valli del Monviso, nella Valle Elvo e nella Valle Maira, hanno tutte una differente natura e necessitano di un intervento mirato. Proprio in virtù dell'obbligo di assolvere alla missione del servizio pubblico, soprassedendo sulle ragioni vieppiù tecniche e strutturali all'origine di questi disservizi, l'azienda ha assicurato un pronto intervento ".

"Noi della Lega non esiteremo a verificare se le problematiche perdureranno, perché siamo più che convinti come l'informazione locale e nazionale rappresenti un prezioso strumento di scelta e di libertà per le nostre comunità locali di cui le stesse non possono minimamente essere private".