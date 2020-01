Controlli notturni della Polizia locale a Cuneo: sanzionato 33enne ubriaco alla guida

Prosegue il servizio notturno della Polizia Locale di Cuneo la cui finalità, oltre a quella di contrastare la microcriminalità, è anche rivolta ad evidenziare la vicinanza ai cittadini della Polizia locale impegnata non solo in attività di repressione ma, soprattutto, di prevenzione.

I risultati sono evidenti: lo scorso fine settimana, oltre al controllo di numerosi veicoli in transito nelle vie cittadine, si è proceduto a contestare, durante l’espletamento di posti di controllo di polizia stradale, un’altra guida in stato di ebbrezza.

Questa volta, in particolare, è stato sanzionato un cuneese di 33 anni con il tasso alcolemico superiore di 2 volte il limite consentito dalla legge. Era inoltre recidivo.

Tolleranza zero e controlli serrati sia di giorno (con l’ausilio di strumentazioni quali il ‘targasystem’ in grado, con le pattuglie in movimento, di rilevare in tempo reale le targhe dei veicoli privi di assicurazione, di revisione o rubati), sia di notte con il presidio delle zone ‘più calde’ o più segnalate dai cittadini quali aree soggette a degrado.