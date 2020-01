E’ stato domato con rapidità dai Vigili del Fuoco un incendio di lieve entità verificatosi questo pomeriggio, mercoledì 15 gennaio, a Dronero.

Le fiamme sono divampate verso le 12 in un edificio in via Molino.

Sono in fase di accertamento le cause che hanno indotto l’incendio, prontamente spento dalle squadre di Cuneo e di Busca inviate sul posto con due mezzi e un’autobotte.