Carte prepagate, breve confronto tra Revolut e N26

Ha colpito anche il nostro paese il boom delle carte di credito di nuova generazione che, quest’anno, ha letteralmente rivoluzionato il mercato delle carte di credito ricaricabili e gestibili direttamente in digitale.

Un fenomeno di gran lunga accentuato dai tanti influencer che, da YouTube a Instagram, propongono recensioni e sponsorizzazioni per i diversi prodotti e dai tantissimi giovani che optano per queste carte, sicuramente più flessibili e gestibili non solo rispetto al tradizionale contante, ma anche rispetto ai più impegnativi e tradizionali conti correnti bancari.

Tra i numerosi prodotti di finanza personale elettronica presenti nel Bel Paese, spiccano anche due prodotti stranieri. Parliamo di Revolut e N26. In questo articolo li metteremo a confronto, sottolineando pregi e difetti di ciascuno dei due.

Britannica la prima (Revolut) e tedesca la seconda (N26), sono due prodotti simili ma al tempo stesso diversi.

Revolut è una carta ricaricabile vera e propria a cui, però, è associato un IBAN britannico (quindi con prefisso GB). Il denaro viene depositato presso gli istituti bancari Lloyd’s e Barclay’s ed è protetto da eventuali insolvenze dalla Financial Conduct Authority oltre che dai regolamenti varati dalla UE relativi alla moneta elettronica.

N26, invece, è un vero e proprio conto corrente elettronico della banca tedesca N26. Fondata nel 2015, ha sede a Berlino e opera nei principali paesi europei.

Anche in questo caso il conto prevede un IBAN con prefisso tedesco DE.

I prodotti possono essere gestiti attraverso le app proprietarie ed entrambi sono associabili ad Apple Pay e Google Pay.

Inoltre sia Revolut o N26 prevedono una carta associata per effettuare i pagamenti ed eventuali prelievi presso gli sportelli ATM. Le carte sono inserite nel circuito Mastercard e sono da equipararsi a carte di debito o carte di credito ricaricabili. Possono essere effettuati, inoltre, in entrambi i casi, pagamenti di prodotti acquistati online.

Per la ricarica del conto, possono essere intraprese varie soluzioni.

Revolut prevede la ricarica attraverso il bonifico bancario SEPA, ma anche tramite PayPal e carta di credito, oltre che, ovviamente, tramite peer to peer, cioè da parte di un altro utente che abbia lo stesso tipo di conto.

N26 si ricarica, invece, solamente attraverso Bonifico SEPA o con contanti in una delle casse dei supermercati PAM Panorama abilitate al circuito CASH26. Anche nel caso di N26 rimane possibile e gratuita la ricarica attraverso il peer to peer da parte di altri clienti N26.

Particolarmente adatte a viaggiatori, giovani e minorenni, le carte Revolut e N26 presentano piani tariffari differenti. Revolut , infatti, ha un costo di rilascio di 6 euro, a differenza di N26 che, invece, è gratuita. Nella versione base, inoltre, N26 permette di prelevare agli sportelli ATM senza limiti, mentre Revolut ha un limite di 200 euro. Superato tale limite scatta una commissione pari al 2%.

Tutta da calcolare, invece, è la commissione per i prelievi esteri in valuta extra euro. Nella versione gratuita di N26 la commissione del tasso di cambio è fissa al 1,7%. Revolut, invece, non lo espone chiaramente. Di certo è che, in caso di prelievi nel fine settimana, applica un tasso di cambio che varia a seconda della moneta di destinazione.

Entrambi i prodotti hanno, poi, dei piani a pagamento che offrono benefit (tra tutti il prelievo estero gratuito), ma che presentano costi che vanno dai 7,90 euro ai 9,90 euro al mese.