Manovra di bilancio 2020: a Cuneo Confindustria presenta le novità alle imprese

Una prima analisi dei principali contenuti della Manovra di Bilancio 2020: questo l'oggetto del seminario tecnico organizzato da Confindustria Cuneo domani 16 gennaio alle ore 9.30.

I funzionari dell'Associazione forniranno alle imprese un primo commento sugli aspetti fiscali, finanziari ed economici, con un focus su credito Ricerca & Sviluppo, compensazioni tramite F24, misure per investimenti e sostenibilità ambientale, rifinanziamento Sabatini e Fondo di Garanzia per le PMI, nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e 4.0 (in luogo delle precedenti misure note come super e iper ammortamento), credito formazione 4.0, nuove plastic tax e sugar tax.

In particolare, si fornirà un’analisi critica sull’ambito applicativo di queste due “gabelle”.

Al tavolo dei relatori si alterneranno il Vice Direttore di Confindustria Cuneo Valerio D’Alessandro, Laura Bruno del Servizio Fiscale e Doganale, Elena Boretto e Nicolò Cometto del Servizio Credito e Finanza agevolata, e Andrea Corniolo del Servizio Sicurezza e Ambiente.

"L'obiettivo del seminario è duplice: - spiega Valerio D'Alessandro - da una parte illustrare alle imprese le più rilevanti novità della Manovra di Bilancio 2020 come la nuova veste fiscale delle agevolazioni 4.0 e le disposizioni riguardanti manufatti in plastica con singolo impiego e bevande zuccherate; dall'altra dare un quadro per quanto possibile compiuto di una Manovra di Bilancio che, nel suo divenire, è stata fino all'ultimo caratterizzata da molta incertezza. Sarà anche l'occasione per informare su quali potranno essere le ulteriori modifiche e integrazioni ancora in arrivo.”

L’incontro si terrà presso la sede di Confindustria Cuneo, corso Dante 51, sala Michele Ferrero, con orario 9.30–12, e sarà possibile seguire l'evento in videoconferenza dalla sede confindustriale di Alba.

La partecipazione è riservata alle aziende associate. Adesioni: csi.uicuneo.it alla voce seminari tecnici.