A Cardè si presenta “Per un fazzoletto di terra”, l’omaggio a Nuto Revelli

Questa sera (mercoledì 15 gennaio), alle ore 21, nella sala conferenze della biblioteca civica di Cardè, si presenta il numero 95 della rivista “Il Presente e la storia” dal titolo “Per un fazzoletto di terra. Studi sul mondo rurale cuneese nel Novecento”.

Si tratta della rivista dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo che, in occasione del centenario della nascita di Nuto Revelli, l’anno scorso ha promosso un numero de “Il presente e la storia” interamente dedicato a quello che fu uno dei temi più cari allo scrittore, per rendergli omaggio.

Il numero 95 de “Il presente e la storia” raccoglie brevi saggi di Marco Bernardi, Gianluca Cinelli, Patrizia Piredda, Fabio Milazzo, Alessandra Demichelis, Marco Ruzzi, Gigi Garelli, Michele Calandri e Attilio Ianniello.

In “Per un fazzoletto di terra” vengono affrontati gli ambiti della ricerca di Revelli, fascistiche battaglie del grano, fino alla fuga dalle campagne e dalla montagna in un Novecento ormai inoltrato e proiettato verso un'idea di modernità.

Interverranno degli studiosi dell'Istituto, moderati dal consigliere comunale Alessandro Ponsi.