Al Blink di Dronero il ritorno dell'illusionista che "usa i libri come palcoscenico e la penna come bacchetta magica"

È di nuovo tempo di magia a Dronero. Sabato 18 gennaio nel teatrino di Blink Circolo Magico, nel centro della cittadina alle porte della Val Maira, doppio appuntamento con lo spettacolo “Mesmerized!” di Mariano Tomatis.

Gradito ed atteso ritorno a Blink dello scrittore ed illusionista che “usa i libri come palcoscenico e la penna come bacchetta magica”, come ama descriversi, grande studioso, appassionato e storico dell’arte dell’illusione.

Come ci si stupiva nel Settecento? Sulle piazze e nelle corti la forza magnetica delle calamite era sfruttata da maghi, scienziati e negromanti in forme ingegnose; mentre Pinetti manovrava automi che sembravano intelligenti, Cagliostro manipolava specchi magici, Robertson proiettava fantasmi sul fumo e Mesmer ipotizzava l’esistenza di un “magnetismo animale”.

Sui giornali, intanto, infiammava il dibattito: davanti a fenomeni tanto sorprendenti, dov’era il confine tra realtà e illusione? “Mesmerized!” riporta in vita scienziati e maghi del XVIII secolo attraverso i loro oggetti, le loro storie e i loro trucchi. Tra teschi parlanti e lanterne magiche, occhiali a raggi X e carte che si sollevano, la conferenza spettacolo di Mariano Tomatis è l’occasione per lasciarsi mesmerizzare dagli stessi sospiri di meraviglia che riecheggiavano tra le strade di Dronero all’epoca della Rivoluzione Francese!

Tra le altre cose, “Mesmerized!” è anche il titolo di una serie di lezioni che Mariano Tomatis ha tenuto nel 2017 presso l’Università di Warwick. Conferenziere di fama internazionale, si è esibito, tra gli altri, per Google, Microsoft e Wired.

Curatore del museo di Rennes-le-Château, ha organizzato a New York una mostra sulla magia dei libri e collaborato con Arturo Brachetti e Raul Cremona. Premio Peano per la divulgazione, è autore di oltre quindici saggi, pubblicati per Mondadori, Rizzoli e Feltrinelli. Alla meraviglia ha dedicato il libro L’arte di stupire (2014) scritto con Ferdinando Buscema. “Mesmerized!” è il terzo spettacolo della rassegna “Sim Sala Blink”, patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo e dall’ATL Cuneese, e andrà in scena sabato 18 gennaio alle ore 18 e in replica alle ore 21.

Il biglietto di ingresso per lo spettacolo è unico al prezzo di 10 euro, è consigliata la prenotazione che è possibile effettuare chiamando il numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it