Fossano: si raccolgono le domande di partecipazione alla Fiera di San Giovenale 2020

Dal 7 gennaio scorso è possibile presentare domande di partecipazione all'edizione 2020 della Fiera di San Giovenale che si terrà domenica 3 e lunedì 4 maggio.

In modo particolare gli espositori saranno posizionati in Viale Alpi nelle giornate di domenica e lunedì e in via Roma nella sola giornata di lunedì.

Nell'apposita sezione del sito del Comune di Fossano si possono trovare tutte le indicazioni per la partecipazione in qualità di espositore, assieme ai moduli, da inviare esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro e non oltre lunedì 9 marzo 2020 all'indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it.

Le domande presentate in forma cartacea, ovvero oltre la su indicata data di scadenza, verranno automaticamente escluse.