Garessio si mobilita per Giuseppe Penone: previsto un pullman per Cuneo il 25 gennaio

Una visita guidata alla mostra di Giuseppe Penone "Incidenze del vuoto", allestita a Cuneo presso il complesso monumentale di San Francesco: questa è l'iniziativa promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Garessio e in programma sabato 25 gennaio 2020.

In tale occasione, l'artista dialogherà con la scrittrice e storica statunitense Carolyn Christov-Bakargiev. "Un modo - spiegano dal palazzo municipale - per far conoscere alla popolazione garessina l'arte di uno dei suoi concittadini più illustri".