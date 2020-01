Giochi da tavolo e visite guidate al Museo del Giocattolo di Bra

Riprendono anche nel nuovo anno i fine settimana dedicati alle famiglie al Museo del Giocattolo di Bra. Si inizia nella mattinata di sabato 25 gennaio 2020, quando dalle 9.30 alle 12 bambini e genitori potranno divertirsi con i giochi da tavolo proposti dall’Associazione Ludica Ordine della Rocca.

Il giorno successivo, domenica 26 gennaio, verrà invece offerta l’occasione per scoprire la collezione del Museo del Giocattolo mediante delle avvincenti visite animate: alcuni studenti coordinati dall'Associazione Stregatocacolor riusciranno ad animare i giocattoli esposti, che potranno così raccontare la propria storia. Inoltre, già all’ingresso i visitatori saranno accolti da un coinvolgente intrattenimento a tema in costume. Le visite animate per le famiglie sono proposte esclusivamente alle 15.30 e alle 17. L’ingresso è gratuito per i bambini con meno di sei anni, per gli over65 e per chi ha l’Abbonamento musei; costa 2 euro tra i 6 e i 14 anni e 3 euro per gli adulti. Per chi desidera invece partecipare alla visita “tradizionale”, rimane il consueto appuntamento della domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Le iniziative “family friendly”, realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, si ripetono ogni ultimo fine settimana del mese. Durante le altre domeniche del mese, il museo è aperto regolarmente con il consueto orario. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica “Arpino” al numero 0172-413049 o all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.