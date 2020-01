Saluzzo, Fitwalking del Cuore, al via domenica: atteso l’ennesimo record di iscritti

E’ atteso l’ennesimo record di iscritti al Fitwalking del Cuore di Saluzzo, 17° edizione, al via domenica 19 gennaio.

Le iscrizioni si chiudono domani sera, ma il sentore è di superare gli 11 mila iscritti dello scorso anno, anche grazie ai gruppi e associazioni, 35 in questa edizione, che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni per l’appuntamento ludico sportivo solidale, organizzato dall’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia.

Attesi partecipanti da tutto il Piemonte e altre regioni d’Italia. Potrà essere possibile iscriversi ( 5 euro) dalle 8,30 di domenica, anche se non è garantita la disponibilità del pettorale e pacco gara, assicurati invece per 12 mila partecipanti.

L’invito è di acquistare il pettorale in anticipo presso uno dei punti vendita delle associazioni pubblicati su www.scuolacamminosaluzzo.it .

La partenza da piazza Cavour alle 10, con il via del sindaco Mauro Calderoni e dell’Assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, dopo la presentazione dei partner della manifestazione e il riscaldamento per la camminata.

Tre i percorsi da scegliere, come nelle precedenti edizioni: 6, 10 e 13 chilometri.

È possibile partecipare in compagnia del proprio cane: il pettorale per l’amico a 4 zampe costa 2 euro e comprende il pacco gara offerto da Dog Service. Sarà inoltre possibile fare una foto ed andare a ritirarla presso il negozio di Saluzzo in via Spielberg.

Nella piazza, presso l’area allestita da Generali Italia (Agenzia di Saluzzo via Bagni) in collaborazione con il centro cinofilo Baulab di Stefania Strumia verrà proposto un percorso di Mobility Dog dalle 8,30 alle 9,30.

Come da tradizione saranno presenti lo stand della Torrefazione Excelsior e quello di Natalben per sottolineare l’importanza dell’adozione di un corretto stile di vita anche in gravidanza. Olio Cuore e Ipersoap sono le new entry tra i partner della manifestazione e anche quest’anno la Cassa di Risparmio di Saluzzo è tra i grandi sponsor dell’evento e sarà presente con uno stand nell’area partenza/arrivo.

Presentando il pettorale della manifestazione è inoltre possibile visitare gratuitamente la Castiglia dalle ore 14 alle ore 18.

Il ricavato delle iscrizioni sarà come sempre sarà interamente devoluto a sostegno dei Progetti del Cuore delle associazioni e gruppi partecipanti: sportivi, scolastici, di volontariato.

Modifiche alla viabilità per la Camminata del cuore.

Le vie di transito della manifestazione e l’area della partenza/arrivo piazza Cavour e la vicina piazza Garibaldi saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio in sicurezza dei partecipanti.

Dalle ore 9.30 fino al termine del passaggio dei partecipanti alla manifestazione, è vietato il transito ai veicoli, esclusi mezzi di soccorso, organizzatori e forze dell’ordine, in piazza Risorgimento, via Spielberg (da via Mons. Savio a P.zza Risorgimento), via Martiri Liberazione, via Bodoni, via San Bernardino, P.zza Castello, Salita al Castello, via San Giovanni, via San Bernardo, via Griselda, via Macallè, corso Piemonte (da Via Torino a Piazza Montebello), via Torino (da corso Mazzini a corso Piemonte).

Il ritrovo è per le ore 9, in piazza Cavour, la partenza alle 10. Il pacco gara è ritirale fino alle 13,30 e non oltre. Nella shopper di Ipersoa : un pacco di pasta ripiena Buitoni, una barretta Gran Cereale, un biscotto Cavanna, un prodotto Olio Cuore ed una bottiglietta di Acqua Eva R-Pet.

Altre informazioni sul sito dell'A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia www.scuolacamminosaluzzo.it. info@scuolacamminosaluzzo.it – 338/6151466.