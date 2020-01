"Abitiamo la salute!" Quattro appuntamenti da Crocevia46 a Cuneo

A partire da mercoledì 22 gennaio Open House srl ets e il Corso di Laurea in Infermieristica (Sede di Cuneo) della Scuola di Medicina dell'Università degli studi di Torino ripropongono presso l'housing sociale Crocevia46 un ciclo di 4 incontri denominato Abitiamo la salute!

L'obiettivo è di proporre alla cittadinanza cuneese alcuni momenti di approfondimento nei quali parlare, in modo chiaro e semplice, di temi legati al benessere di tutta la famiglia. Abitiamo la salute! è parte della programmazione di eventi con cui il progetto Crocevia46 intende aprire la propria struttura alla partecipazione della cittadinanza.

Gli incontri rappresentano l'esito di alcuni percorsi di ricerca bibliografica sviluppati da studenti del Corso di Laurea, nell'ambito delle Attività Didattiche a scelta dello studente, e prevedono la collaborazione di docenti universitari e personale strutturato dell'ASL CN1 e dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle.

Queste le tematiche che verranno affrontate nel calendario di appuntamenti: “Etichette alimentari, che mistero!” (22 gennaio 2020); “Una chiave … per il dolore” (19 febbraio 2020); “Rapporti sicuri anche nell'intimità” (22 aprile 2020); “Dormire dolce dormire... sospesi tra sonno ed insonnia” (20 maggio 2020).

L'appuntamento di gennaio, dedicato ad alimentazione e contenuti delle etichette alimentari, sarà curato da un gruppo di 3 studenti del primo e terzo anno del corso di laurea che in questi mesi di lavoro sono stati guidati dalla tutor universitaria dr.ssa Galliasso.

Gli incontri in programma, oltre ad essere un'interessante attività didattica e formativa per gli studenti universitari, sono anche un modo semplice e partecipativo per informare sulle ultime evidenze scientifiche emerse in riferimento ai temi trattati negli appuntamenti. L'appuntamento di gennaio approfondirà il tema dell'alimentazione, per interpretare quanto dichiarato sulle confezioni dei prodotti alimentari. L'intento è parlare a tutti, dai giovani agli adulti, per stimolare anche momenti di confronto tra generazioni diverse.

Gli appuntamenti si svolgeranno nella sala incontri dell'Housing Sociale Crocevia46 in Corso Dante 46 dalle 17.30 alle 19.00. L'ingresso è gratuito.

Per informazioni: www.crocevia46.org | info@crocevia46.org | FB Crocevia46