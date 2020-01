Prima sessione di esami per la nuova sede dell’università Pegaso: 350 iscritti in arrivo ad Alba da tutta Italia

Battesimo del fuoco all’insegna dei grandi numeri quelli che l’università Pegaso si appresta a tenere nella capitale delle Langhe.

Inaugurata nel giugno scorso con una grande festa in piazza Michele Ferrero, quella che rappresenta una delle ultime arrivate tra le oltre 80 sedi dell’ateneo telematico – la più grande università italiana per numero di iscritti e presenze sul territorio –, si appresta infatti a tenere la sua prima sessione d’esame con la bellezza di 373 candidati, che nei giorni di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio soggiorneranno in città per affrontare gli appelli in programma presso la sede del Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" di piazza Medford.



Un dato di grande rilievo e che, sotto questo profilo, proietta la realtà langarola sulla scia di quella attiva da tempo nella vicina Bra, i cui esami (la prima sessione dell’anno seguirà quella albese di una quindicina di giorni), tenuti nel prestigioso contesto di Palazzo Mathis, rappresentano l’annuale meta di alcune migliaia di studenti provenienti da tutta Italia.



Una partenza decisamente positiva, che giustifica la soddisfazione di Carmine e Vincenzo Maffettone, direttori delle due strutture e dei collegati distaccamenti locali dell’università Mercatorum, l’ateneo telematico delle Camere di Commercio Italiano. "Siamo sicuramente contenti per questi primi incoraggianti riscontri – spiegano –, come per il fatto che sotto le insegne di Pegaso e di Mercatorum il territorio di Langhe e Roero possa ormai fregiarsi di un’importante presenza formativa a disposizione di privati e aziende. E siamo orgogliosi del positivo indotto che questa realtà può portare alla nostra zona grazie all’importante numero di allievi che annualmente scelgono le nostre sedi per affrontare le sessioni di esame previste nell’ambito della vasta scelta di corsi di laurea e master offerti dalla nostra organizzazione".



Ad oggi sono ben 13, infatti, i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, le "triennali" in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale e Scienze Motorie, insieme alle "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e della Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite la piattaforma di e-learning di Pegaso, insieme a 131 master, 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.



A questi si aggiungono poi i corsi di Mercatorum, ateneo che offre dove corsi triennali in Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche e Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.



Per informazioni è possibile consultare il sito www.unipegasobra.com o rivolgersi alla segreterie di via Principi di Piemonte a Bra (tel. 0172/414.862; mail infosedebra@unipegaso.it) o di piazza Michele Ferrero ad Alba (tel. 0173/209.209; infosedealba@unipegaso.it).