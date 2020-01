A Fossano la Polizia Locale celebra San Sebastiano, Santo Patrono

Come ogni anno la Polizia Locale festeggia il suo Santo Patrono, San Sebastiano, riunendosi per una Celebrazione Eucaristica e un incontro in Municipio per conferire riconoscimenti e offrire un rendiconto dell’attività dell’anno appena terminato.

La Santa Messa in onore di San Sebastiano sarà lunedì 20 gennaio alle ore 18.30 nella Chiesa Cattedrale. A seguire, presso la Sala Rossa del Consiglio Comunale, si procederà alla cerimonia di conferimento dei riconoscimenti e al resoconto delle attività del 2019.