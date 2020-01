All'Istituto Grandis di Cuneo, al via la prima edizione dell'evento che celebra la Giornata della Memoria

La memoria non è un semplice ricordo - afferma Milva Rinaudo, Dirigente Scolastico dell’Istituto “S. Grandis” di Cuneo - e organizzare eventi come quello che si svolgerà il 27 gennaio è importante, soprattutto coinvolgendo i ragazzi e renderli partecipi della costruzione del loro futuro. Quando si fa riferimento alla II guerra mondiale , alla SHOAH, si parla di qualcosa accaduta molto tempo fa ma che resta estremamente attuale. La memoria, quindi diventa lo strumento per ricordare, conoscere, essere parte attiva di questa democrazia e serve per costruire il futuro".

Ecco perché fervono all'Istituto Grandis di Cuneo i preparativi per la prima edizione dell'assemblea di Istituto "Il Grandis fa memoria" in programma il pomeriggio di lunedì 27 gennaio che vedrà impegnati e coinvolti tutti i mille e più allievi in piccoli e grandi incontri e laboratori.

I ragazzi impegnati tra le sale della provincia e gli spazi della scuola vedranno come ospiti l’alpino Giuseppe Falco, uno degli ultimi reduci della Russia, il Direttore dell’Istituto Storico per la resistenza il prof. Gigi Garelli, il prof. Renzo Dutto, il fotografo di Emergency e tanti e tanti altri ancora... La memoria quindi si fa impegno nel quotidiano, nel sociale, nella solidarietà. Ognuno è protagonista.

Il team composto dalle prof.sse Villosio Antonella, Blangetti Barbara, Dato Paola, Sculli Giusi ha organizzato, con la collaborazione di tutti i docenti, questa giornata della memoria, affinché errori ed esperienze del passato possano insegnare a realizzare un futuro migliore.

A questa giornata se ne affiancheranno molte altre tra le quali quella proposta direttamente dai ragazzi: “Save Australia”, per raccogliere fondi per il dramma degli incendi che stanno devastando la natura e gli animali in Australia e sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici.