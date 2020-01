Beinette celebra la Giornata della Memoria 2020 con l'iniziativa "Esuli di Ieri e di Oggi"

L’Associazione culturale AttivaMente di Beinette invita all’evento “Esuli di Ieri e di Oggi”, organizzato in occasione della Giornata della Memoria, in collaborazione con la Biblioteca civica di Peveragno. L’evento vedrà l’intervento del prof. Gigi Garelli dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, che introdurrà il breve documentario “1943, i giorni di una tregua”.

A seguire l’intervento di Giorgio Falco, rappresentante dell’Associazione Sentieri di Pace, realtà nata per la promozione della cultura della non violenza e oggi impegnata nella realizzazione e nel sostegno di corridoi umanitari, volti ad accogliere rifugiati siriani che scappano dalla guerra e dalle violenze, permettendo loro di giungere in luoghi sicuri attraverso una “corsia” protetta che eviti la tragedia di un viaggio della speranza in cui si affrontano difficoltà ai limiti della sopravvivenza. Obiettivo della serata è quello di ricordare la tragedia che si è consumata durante la Seconda Guerra Mondiale e al tempo stesso cogliere l’occasione per gettare luce su una delle tragedie che ancora oggi si consumano nel mondo.

L’evento si terrà presso il Salone polivalente Olivetti di Beinette, il 21 gennaio alle ore 21.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e- mail bibliotecabeinette@gmail.- com o contattare lo 0171.384.857.