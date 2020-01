Cuneo, contributo comunale per la frequenza ai baby parking convenzionati

La Giunta Comunale ha deliberato l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie per favorire la frequenza dei bambini ai baby parking convenzionati con il comune di Cuneo.

"L’opportunità offerta alle famiglie - precisa l’Assessora Franca Giordano - rientra nell’ambito del Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, istituito al fine di agevolare la fruizione dei servizi educativi per l’infanzia, e concorre all’obiettivo di incrementare una politica di sostegno alla genitorialità promuovendo iniziative di conciliazione vita-lavoro a favore delle famiglie cuneesi".

Il voucher, del valore di € 100,00 mensili (per un massimo di 10 mensilità), sarà concesso alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000,00 euro annui e vincolato alla frequenza del bambino alla struttura per un minimo di 16 ore settimanali. Il contributo verrà assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di presentazione della domanda e di situazione reddituale, con precedenza alle famiglie con ISEE inferiori.

Le domande potranno essere presentate una volta ultimato il processo di convenzionamento delle strutture, previsto nel mese di febbraio 2020.

Le informazioni su criteri e modalità di erogazione sono reperibili sul sito internet comunale all’indirizzo web http://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/prima-infanzia/baby-parking.html o telefonicamente al numero 0171/444503