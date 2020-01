Firmato a Cuneo il protocollo d’intesa per la collaborazione nell’applicazione di strumenti di inclusione sociale

Mauro Gola e Alessandro Duranto, presidenti rispettivamente di Confindustria e Confcooperative Cuneo, hanno firmato stamane, nei locali del “Ping – Pensare in Granda” di via Pascal – il protocollo d’intesa per la collaborazione nell’applicazione di strumenti di inclusione sociale.

L’atto è stato sottoscritto durante i lavori del convegno “Lavoro e inclusione sociale”, promosso proprio da Confindustria e Confcooperative.

Nella mattinata sono intervenuti Luigi Salvatico, psicologo presidente del Comitato etico dell’azienda Santa Croce e Carle e dell’Asl Cn1 e Cn2, e Claudio Spadon, direttore dell’Agenzia Piemonte lavoro.

Ad aprire i lavori, le considerazioni di Gola e Durando.