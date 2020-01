Il Carlevè ‘d Mondvì ritorna e raddoppia le serate di festa

A un mese dalla prima maestosa sfilata del Carlevè 'd Mondvì 2020, la Famija Monregaleisa cala l’asso. Una sorpresa che non può più esser tale, un segreto che ora va svelato. Il Moro di Mondovì avrà una nuova casa in cui accoglierà i numerosi ospiti per un calendario di serate enogastronomiche del tutto rinnovato. Oltre alla tradizionale cena di gala e a quella dei Lombardi, in programma rispettivamente sabato 15 e giovedì 20 febbraio, il programma dell’attesa kermesse monregalese prevede altri quattro appuntamenti, tutti organizzati presso la nuova ed inedita Cà del Moro, che avrà sede in piazza Giovanni Jemina, presso il Parco Commerciale Mondovicino.

Dall’inaugurazione di sabato 1° febbraio alla prima grande novità, la cena in maschera di sabato 8 febbraio, sino all’assoluta sorpresa rappresentata dall’appuntamento di venerdì 14 febbraio, per la serata di San Valentino. Grande chiusura fissata per sabato 22 febbraio, quando la Corte del Moro riscalderà l’ambiente in vista della seconda ed ultima sfilata del Carlevè, in programma per domenica 23 febbraio.

"La Famija Monregaleisa - dichiara il presidente Enrico Natta – è particolarmente orgogliosa di annunciare l’apertura della nuova Ca’ del Moro. Uno spazio eccezionale, reso ancor più caldo ed accogliente grazie agli allestimenti curati dal nostro partner ‘New Generation’ e dalle prelibatezze del catering ‘Eventi e Sapori’ che si occuperà di tutte le serate. Naturalmente, durante il percorso enogastronomico, non mancherà l’intrattenimento musicale, affidato non solo alla Corte del Moro ed ai suoi menestrelli, ma anche a rinomati professionisti. Grazie sin d’ora alla direzione del Parco Commerciale Mondovicino che si è dimostrata sin da subito disponibile e propositiva rispetto a questo nuovo tipo di intrattenimento. Non rimane che iscriversi alle serate, tutti i dettagli sul sito www.carnevaledimondovi.it".

"Mondovì si prepara ad uno degli appuntamenti più amati dell’anno, radicato nella storia e nelle tradizioni della Città - dichiara il Sindaco della Città di Mondovì, Paolo Adriano -. Il Carlevè, con la sua carica di entusiasmo e di spensieratezza, è pronto ad una nuova edizione, arricchita di appuntamenti per tutti. La Ca’ del Moro, per l’intero periodo di festa, sarà la vera e propria casa degli amici del Carnevale, dai più piccoli ai più grandi, con appuntamenti per tutti di divertimento e di solidarietà, aspetto che il Carlevè ‘d Mondvì non scorda mai al fianco della festa".

La direzione del Parco Commerciale Mondovicino dichiara: "Dopo oltre 10 anni di collaborazione con la Famija Monregaleisa, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di ospitare la Ca’ del Moro all’interno del Parco Commerciale. Crediamo così di poter contribuire ad un accrescimento della notorietà di questo storico evento, facendo conoscere la casa del Moro alle centinaia di migliaia di visitatori che passeranno all’interno del Parco durante il periodo. Ci auguriamo che gli organizzatori e tutti gli ospiti che transiteranno all’interno della Ca’ del Moro possano tornare anche nelle edizioni future".

Intanto il Moro e la sua Corte riscaldano i motori: domenica 19 gennaio è prevista la prima uscita ufficiale del 2020. I colori della Città di Mondovì incontreranno quelli di Savona, tradizionale appuntamento carnascialesco del capoluogo ligure, da sempre legato a quello monregalese.