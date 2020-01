La Cooperativa Sociale Fiordaliso di Cuneo gestirà per 7 anni l'area ricreativa di via Tesoriere a Borgo San Dalmazzo

Inizia da oggi (16 gennaio 2020) il nuovo servizio di gestione dell’area ricreativa di via Tesoriere - ex Area Bagnis.

La selezione pubblica per la concessione dell’impianto è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Fiordaliso Onlus di Cuneo, che avrà in gerenza l’area per i prossimi sette anni con possibilità di rinnovo della convenzione per un ulteriore quinquennio.

Il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuo di 1.150 euro, assumendo il diritto esclusivo di utilizzo del chiosco esistente nell’ambito del compendio ricreativo. Tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica, gas metano, consumi idrici, oneri di manutenzione ordinaria, oltre alle spese di allacciamento ai contatori delle reti idrica, telefonica, elettrica e del gas metano a servizio del chiosco ed ogni imposta o tassa restano a carico del concessionario.

Il capitolato di concessione affida alla Cooperativa Fiordaliso la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all’utilizzo diretto ed a permettere ad altri l’utilizzo dell’impianto ricreativo e le attrezzature ad esso appartenenti nel corso di ogni intero anno solare nell’orario compreso tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 14 e le ore 22 di ogni giorno, salvo necessità temporanee dovute allo svolgimento di tornei e salvo casi di forza maggiore.

E’ naturalmente previsto lo svolgimento dei consueti tornei annuali che dovranno essere autonomamente programmati dalle associazioni che da tempo ne curano l’organizzazione.

“Da oggi inizia una nuova avvenuta per la nostra Cooperativa - commenta Nicola Mellano Presidente della Cooperativa Sociale Fiordaliso -. Occuparsi del bene pubblico è la sfida che abbiamo accettato partecipando alla gara indetta dall’Amministrazione comunale. In tempi in cui le tematiche ambientali ci interrogano tutti/e abbiamo deciso di fare la nostra piccola parte. Il benessere delle persone passa infatti anche attraverso la cura di aree centrali per la vita del paese, quale l’area del Tesoriere. Ripartiremo dal lavoro fatto in questi anni, con l’obiettivo di valorizzare uno spazio destinato ai bambini e alle famiglie, un’area di gioco e divertimento, dove lo stare all’aperto, in un luogo sicuro e allo stesso tempo comodo per l’accessibilità dei cittadini, sia un valore aggiunto per l’intera comunità. Certo il lavoro da fare è tanto, ma avremo tempo per programmare gradualmente, in accordo con il Comune e la cittadinanza, le idee, gli interventi e i miglioramenti futuri. Ringraziamo l’Amministrazione per i recenti lavori di ristrutturazione, manutenzione e messa in sicurezza dell’area, con la possibilità di chiusura per motivi di sicurezza nelle ore notturne”.