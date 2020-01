Monastero di Vasco: la sicurezza in auto entra nelle aule dell'asilo

"Educare divertendo e divertire educando, attraverso giochi di ruolo, attività creative, visione e discussione di materiale sulla sicurezza in strada" : questo, in estrema sintesi, è il motto che accompagna il laboratorio didattico elaborato dalla "Italdesign" di Moncalieri (Torino) e intitolato "La sicurezza in auto si impara da piccolo".

Come spiegano i suoi ideatori, "si tratta di un laboratorio rivolto a scuole materne e primarie, nel quale si pone l'accento sulla cultura della sicurezza stradale e del veicolo, concetto alla base di una guida responsabile in età adulta. Infatti, comprendere l'importanza dei dispositivi e dei sistemi di sicurezza, capire il concetto di urto, apprendere le fasi di un crash test e riconoscere i cartelli stradali, sono nozioni fondamentali per imparare ad essere prudenti e a comportarsi in modo adeguato sulla strada".