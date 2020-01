Mondovì, nuove attività per il progetto di inclusione "In-Out"

Le attività che In-out, Progetto triennale ideato da CSSM e Unione Montana e realizzato grazie a tantissimi partner pubblici e privati del territorio con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del Bando Cantiere Nuovo Welfare 2016, ha organizzato per la fine del 2019 e l’inizio del 2020 hanno messo al centro la bellezza dell’arte e ne hanno fatto uno strumento per promuovere uno dei punti chiave del progetto: l’inclusione.

Il 20 dicembre presso il Caffè Sociale l’inaugurazione della mostra “Connessioni ad Arte” promossa dall’Associazione Arte Libera in collaborazione con la Cooperativa Caracol e il Centro Diurno l’Alveare è stata un’occasione speciale per scambiarsi gli auguri.

Viaggiatori, clienti e curiosi hanno potuto apprezzare fino al 31 Dicembre presso i locali di Mondovì, una coloratissima esposizione di quadri che dal 2 Gennaio si è invece spostata nella Biblioteca Civica di Villanova Mondovì. Qui rimarrà a disposizione dei visitatori fino al 17 Gennaio 2020.

Sempre presso la Stazione di Mondovì, ma questa volta nella sala d’attesa di prima classe, il 23 dicembre si è tenuto la primo incontro di “Integrarte": una serie di 4 laboratori tra danza e musica HIP-HOP liberi a tutti tenuti da Mauricio Sandino B-Boy Reborne Elisa Comino B - Girl Eli.

I prossimi incontri, per cui è ancora possibile iscriversi, saranno il 27 Gennaio e il 10 Febbraio dalle 15 alle 16.30.

Integrarte è promossa dall'associazione Famiglie ADHD Cuneo in collaborazione con l'associazione MondoQui.

L’ultimo evento, in ordine cronologico, è iniziato a Ceva il 7 Gennaio ed anche in questo si tratta di una mostra. “Una Passeggiata nell'Arte – Quando la pittura diventa inclusiva” è un’attività promossa dall’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Val Bormida in collaborazione con le associazioni Botteghe Cebane, il Centro Gli Aquiloni e il Gruppo Volontariato Vincenziano Ceva.

Fino al 26 Gennaio i quadri di artisti locali, con la partecipazione straordinaria del cebano Tanchi Michelotti, saranno esposti nelle vetrine delle tante “Botteghe Cebane” aderenti.