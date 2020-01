Non c'è pace ad Argentera: si dimette l'assessore Luigi Nardi per "mancanza di confronto in seno alla giunta"

Non c'è pace per il piccolo comune di Argentera, in alta Valle Stura, che ha perso, per fine vita tecnica degli impianti e per la mancanza di un gestore, una delle sue più importanti attrattive turistiche, la stazione sciistica.

Il dito è puntato sulla sindaca Monica Ciaburro, ritenuta responsabile, da molti, di non aver fatto abbastanza per evitare questa lenta agonia del paese. La Ciaburro ha sempre replicato che si è trovata a gestire un comune in dissesto, senza possibilità di investimenti e senza praticamente spazi di manovra. Oltre al fatto che, come ha sempre sostenuto, per far ripartire la Valle Stura serve un ragionamento, appunto, che coinvolga l'intera vallata.

Oggi arriva un'altra tegola sull'amministrazione del paese: le dimissioni di Luigi Nardi, attuale assessore ed ex sindaco, dal 1994 al 1999, oltre che Cavaliere della Repubblica. Nardi manterrà lo status di consigliere comunale.

Tale decisione è scaturita, scrive nella lettera di annuncio delle dimissioni, "nella misura di una deriva programmatica del percorso amministrativo del programma elettorale, condiviso a suo tempo, al momento della costituzione del gruppo che si era candidato per le elezioni comunali del Comune di Argentera. Inoltre, in più occasioni, per la mia carica ricoperta, mi sono sentito escluso, per la mancanza di confronto, da decisioni prese in seno all'organo di giunta".

Nardi torna poi sulla questione impianti, dicendo di essersi prodigato per un'apertura, seppur limitata, degli stessi. Ma senza successo.

Nelle scorse settimane, in tutta la Valle Stura, c'è stata una raccolta firme - circa 600 - da parte di commercianti, villeggianti e proprietari di seconde case. Le firme sono "contro l'inefficienza del sindaco di Argentera per la mancanza du tutela del tessuto turistico commerciale".