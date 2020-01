"Non so dove sia: cercando Irene Nemirowski". Spettacolo per il Giorno della Memoria a Savigliano

Seguendo principi di progettazione ormai collaudati ed accolti dal favore di un pubblico numeroso ed attento, la stagione artistica 2020 delle “Armonie della Memoria” di Savigliano si snoda dal 1 gennaio al 17 aprile all’insegna della varietà propositiva sostenuta da scelte oculate per il parco interpreti. Dopo il concerto di Capodanno con l'Orchestra Tzigana di Budapest, domenica 19 gennaio alle ore 17 presso il Palazzo Taffini di Savigliano, altro appuntamento di grande importanza con un racconto musicale di Ferdinando Molteni, "Non so dove sia: cercando Irene Nemirowski". Elena Buttero e Piera Raineri al pianoforte (quattro mani) e Ferdinando Molteni voce recitante.

Luglio 1942

Irène Némirowsky, popolare scrittrice francese di origine russa, scompare dalla sua casa. Viene arrestata e deportata ad Auschwitz. Il marito Michel Epstein comincia una disperata ricerca della sua sposa. Non saprà mai dove è finita Irène. Morirà anche lui nello stesso campo di concentramento, pochi mesi dopo. Il recital racconta la storia di una scomparsa e di come la persecuzione degli ebrei fu anche una vicenda di vite svanite nel nulla. Completano lo spettacolo le musiche dal vivo eseguite dal duo pianistico a quattro mani. I brani musicali presentati, nella maggior parte originali per questa formazione, sono scritti dalle compositrici Fanny Hensel Mendelsshon, Mel Bonis, Marie Jaëll, Cécile Chaminade e Amy Beach, queste ultime contemporanee di Irène Némirowsky.

Ferdinando Molteni, giornalista professionista, ha scritto e scrive su diverse testate, sul Foglio di Giuliano Ferrara e Diario di Enrico Deaglio. Ha pubblicato più di trenta volumi di saggistica e due romanzi. Come musicologo ha collaborato al volume Zibaldone del Festivàl con un testo su Achille Togliani e ha scritto La strana morte di Luigi Tenco per il volume Delitti rock di Ezio Guaitamacchi (Arcana). Ha scritto per Arcana il libro Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä e per Giunti L'ultimo giorno di Luigi Tenco. Il suo ultimo libro è Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta (Vololibero). Ha organizzato mostre al Santa Maria della Scala di Siena, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, alla Casa delle Letterature ancora a Roma e in molte altre sedi. Per la trasmissione La strana morte di un cantautore andata in onda su Raidue ha scritto il racconto sulla fine di Luigi Tenco recitato dall'attore Massimo Ghini. Il suo testo teatrale Luigi Tenco. L'ultima notte ha debuttato (protagonista Roberto Tesconi) nel 2013 ed è stato ripreso nelle stagioni successive. Il suo ultimo spettacolo teatrale, proposto nelle ultime stagioni, s'intitola Il medico di Brassens.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Romania, Serbia, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e Uruguay. Ha registrato programmi per la Rai, la Radio della Svizzera italiana, Radio Capodistria, la Radio nazionale tedesca Wdr, la Radio nazionale irlandese e Radio Kerry, la Radio nazionale norvegese e la NBC Philadelphia. Ha effettuato due incisioni discografiche in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree: Continental Reel (1996) e A Cheap Present (1998). Con il mandolinista Carlo Aonzo ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino italiano nel Settecento (Devega, 2008) dedicato al repertorio barocco per mandolino e spinetta e Fantasia poetica (2010) sul repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il duo ha ottenuto il Premio regionale ligure per la cultura, indetto dalla Regione Liguria. Nel 2012 ha pubblicato il cd Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, nel 2013 il cd Saluti dall'Italia e nel 2015 Lontano nel mondo. Ha pubblicato per l'editore Carisch quattro volumi di didattica pianistica. Dal 1990 è docente di pianoforte presso la Scuola media ad indirizzo musicale “Guidobono” di Savona.

Piera Raineri. Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma; ha conseguito il terzo premio al concorso internazionale Città di Bardolino nel 1979. Fondatrice del coro Cantores Bormani, ha diretto lo stesso per il primo decennio, vincendo il primo premio al concorso nazionale “A. Lazzari” di Genova (sezione coro) nel 1990 e dal 2012 ne ha ripreso la conduzione. Ha svolto intensa attività concertistica sia in qualità di pianista accompagnatrice, sia in formazioni di duo pianistico a quattro mani. Nel 1999 ha fondato l'ensemble strumentale Belle Epoque (Musique de Salon) di cui fa tutt'ora parte e con il quale ha svolto servizi di galà presso prestigiosi hotels sia in Francia sia in Italia e tenuto numerosi concerti per importanti rassegne musicali tra cui Musica nei castelli di Liguria, Musica in Pinacoteca (Savona), Festival di Musica da Camera di Cervo, ecc. Dal 1987 è titolare della cattedra di pianoforte presso la Scuola media ad indirizzo musicale “N. Sauro” di Imperia.

