Cuneo lavora al nuovo Piano strategico: aggiornato il sito internet comunale con una pagina dedicata all'Agenda 2030

Mancano ancora dieci anni al 2030, ma davvero quando si parla di cambiamento climatico e sviluppo sostenibile quella data sembra più vicina che mai. E il Comune di Cuneo – come l'intera opinione pubblica a livello mondiale – se ne sta davvero rendendo conto, per questo ha lanciato la seconda versione del Piano Strategico, che diventa “Piano Strategico per lo Sviluppo Sostenibile”.



Già presentato lo scorso anno in una commissione dedicata, il nuovo Piano Strategico basa il suo percorso sull'Agenda 2030 degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile approvata dall'ONU nel 2015, e sui suoi 17 punti, che tracciano le linee guida per le “buone pratiche” da sostenere e incoraggiare in tutti i paesi europei, a ogni livello territoriale.



Quello che i dirigenti comunali Elena Lovera, Luca Gautero e Bruno Giraudo – la “triade organizzativa” com'è stata definita in sede di commissione, ieri sera (mercoledì 15 gennaio) dall'assessore Mauro Mantelli - hanno deciso di far come primo passo è stato di creare sul sito internet del Comune un portale dedicato al nuovo Piano Strategico in cui vengono illustrati i 17 punti nello specifico, si descrive l'Agenda 2030, si viene ricondotti al link della sezione dell'ANSA dedicata al cambiamento climatico, si descrivono le attività specifiche a livello nazionale e regionale e si possono scoprire gli indicatori necessari a valutare la vicinanza al raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Inoltre – come suggerito dalla consigliera Laura Risso – è possibile accedere a una pagina in cui si trova del materiale scaricabile per realizzare progetti di educazione sostenibile a favore dei bambini e dei ragazzi.



Cuneo si impegnerà, poi, ha assicurato Lovera, a interfacciarsi con la Regione per cercare di ospitare uno degli importanti incontri che l'ente terrà con IRES Piemonte, mettendo a disposizione la sala del consiglio comunale e l'efficiente impianto di registrazione.



“Nella ricerca del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 serve l'impegno di tutta l'amministrazione comunale, e che tutte le sue parti lavorino nella stessa direzione - ha specificato l'assessore Mantelli - : se anche solo qualcuno “gioca fuori” i problemi rischiano seriamente di diventare insormontabili. Sarebbe poi auspicabile che gli altri grandi centri del territorio attuassero lo stesso nostro metodo di lavoro rispetto al Piano Strategico, magari in uno sforzo che potrà diventare congiunto in futuro”.