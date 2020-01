Prevenzione degli incidenti in montagna, ad Artesina la giornata "Sicuri sulla neve 2020"

Domenica 19 gennaio 2020 torna tra le montagne piemontesi la giornata nazionale Sicuri con la neve 2020 per la prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale.

Per l’occasione il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese presenterà ad Artesina la Winter Rescue Race 2020, prima edizione del raduno internazionale di soccorso alpino invernale che si terrà sempre ad Artesina il 6 e 7 marzo 2020.

La stagione invernale rivela dei rischi peculiari che sono messi in evidenza dagli incidenti che purtroppo di anno in anno si ripresentano; tutto ciò non interessa solo gli appassionati di sci alpinismo ma anche chi ama sciare in neve fresca, fare escursioni con le ciaspole o su sentieri a volte ghiacciati.

Negli anni scorsi le giornate di Sicuri con la Neve hanno fatto registrare una preoccupante situazione che denuncia, inequivocabilmente, diffuse carenze a livello della preparazione personale, della valutazione del rischio e dell’uso dell’attrezzatura d’auto soccorso; in questo senso risulta di fondamentale importanza far crescere la consapevolezza personale accompagnata da un indispensabile bagaglio tecnico.

Appuntamento dunque ad Artesina al Pian della Turra domenica 19 gennaio alle dalle ore 10 alle 16.30 con le esercitazioni sulla valutazione del pericolo valanghe, prove di ricerca con Artva, prove di sondaggio e movimentazione con ramponi. Presentazione della Winter Rescue Race 2020.

Per informazioni: Sergio Rossi 3355217413