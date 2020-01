Terminata l'esperienza dei quattro volontari del servizio civile in Comune a Verzuolo

"Vi ringraziamo per il contributo dato alla comunità verzuolese – ha detto il sindaco Giancarlo Panero -. È stato per voi occasione di insegnamento per la vita e per proseguire la vostra esperienza nel mondo del lavoro".

"Tra le lezioni più importanti che spero conserviate l’importanza di fare squadra – ha aggiunto -: nel privato è una realtà più diffusa, nel pubblico è qualcosa su cui lavorare ancora per migliorare relazioni, rispetto e comunicazione".

I volontari di Servizio Civile hanno poi brevemente raccontato le loro esperienze. Tutti si sono dichiarati soddisfatti di aver imparato cose nuove ed essere stati coinvolti attivamente nell’attività amministrativa. Gli uffici hanno poi consegnato una pergamena-riconoscimento ai giovani.