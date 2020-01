Auto contro pullman tra Passatore e San Pietro del Gallo a Cuneo: è morta una donna di 49 anni di Busca

Incidente mortale questa sera a Cuneo, in via Del Bosco, tra le frazioni Passatore e San Pietro del Gallo.

Per cause in corso di accertamento, un'auto Toyota Yaris si è scontrata contro un bus di linea. Nel terribile schianto è deceduta la donna al volante della vettura: G.M.V., 49 anni. di nazionalità romena e residente a Busca.

L'incidente si è verificato questa sera, giovedì 16 gennaio, poco dopo le 20, all'altezza di via Zumaglia, nei pressi del ponte sul torrente Grana.

Sul bus, diretto a Cuneo, era presente solo il conducente.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale di Cuneo e l'emergenza sanitaria.