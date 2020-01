Canale, attenzione a finti tecnici del gas o sedicenti forze dell'ordine in borghese

Gli spiacevoli episodi di raggiro si sono verificati in paese negli ultimi giorni. Ignoti hanno cercato di convincere anziani incontrati per strada a rientrare nelle loro abitazioni per mettere "al sicuro" denaro e preziosi. Una tecnica già conosciuta, ma molto pericolosa avendo come obiettivo le fasce più deboli della popolazione.

"Nelle ultime settimane si sono verificati due casi di questo genere - spiega il sindaco di Canale, Enrico Faccenda -. Mentre in passato suonavano i campanelli, ora avvicinano le persone nel momento in cui si accingono a rientrare nelle loro case. Stiamo operando in stretta collaborazione con le forze dell'ordine. Rinnovo l'invito ai cittadini nel contattare prontamente il numero di emergenza 112 nel caso in cui si verificassero altri casi simili".