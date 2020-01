Iscriviti al corso “Neuro Social Media Marketing”

Descrizione del corso

Il corso fornisce tecniche e strumenti pratici per comunicare in modo efficace nel mondo dei social network.

Usando i principi del neuromarketing, verranno messi in luce gli aspetti psicologici ed emozionali alla base del processo di scelta e come creare contenuti realmente interessanti e di impatto per il pubblico social.

Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni è sufficiente cliccare sul seguente link Clicca qua

Programma

1. Cos'è il neuro-social media marketing

2. Come vengono usate le neuroscienze sul web

3. Il ruolo di immagini ed emozioni

4. Neuro web design

5. Strategie di costruzione di contenuti

Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni è sufficiente cliccare sul seguente link Clicca qua

Durata: 20 ore in orario serale

Destinatari: Aziende e privati – massimo 16 partecipanti

Quota iscrizione: euro 150,00 a persona

Sede: ASCOMFORMA - Via Avogadro 32 – 12100 Cuneo

Telefono: 0171.604183 WhatsApp: 377.0804976

E-mail: info@ascomforma.it Web: www.ascomforma.it