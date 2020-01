Torna a Centallo "Il nostro festival": ultimi giorni per iscriversi alla 6^ edizione della kermesse canora

Sabato 21 marzo sul palco del cinema-teatro Nuovo Lux di Centallo andrà in scena la sesta edizione de “Il Nostro Festival”, la kermesse musicale cuneese che, dal 2013 a oggi, è diventato un appuntamento fisso sulla scia del Festival di Sanremo, collezionando ben 5 sold out su 5.

La serata vedrà in gara 15 cantanti del circondario cuneese, che dovranno dar voce a un brano popolare del panorama italiano contemporaneo a loro scelta. I concorrenti potranno essere solisti, o coppie alle prese con un duetto, e saranno giudicati da una giuria critica e da una giuria musicale tecnica.

Ultimi giorni per le iscrizioni, dopo il boom di richieste dei giorni scorsi: la selezione definitiva dei cantanti sarà svolta a insindacabile giudizio dello staff dell’associazione Radio Centallo, promotrice della manifestazione. L’età minima per presentare la propria candidatura è quella dei 16 anni compiuti.

“Rappresenta sicuramente titolo preferenziale – ha spiegato il presidente Alessandro Cubeddu in una nota – l’invio, comunque non obbligatorio, di un breve video in cui il candidato dimostra le sue doti musicali. Per le iscrizioni verrà valutata anche la presenza a edizioni precedenti”.

Quattro i canali alternativi per presentare la propria candidatura:

- Contattare telefonicamente il presidente Alessandro Cubeddu (370-3294711) - Contattare telefonicamente la vice-presidente Veronica Rosso (393-4490445) - Inviare un messaggio privato alla pagina Facebook “R. Centallo”

- Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@radiocentallo.it

I candidati selezionati saranno poi contattati direttamente dal coordinamento della manifestazione. Come ogni anno, inoltre, la manifestazione rappresenterà anche un’importante vetrina commerciale per le aziende del territorio, dal momento che sul palco del Nuovo Lux sarà dato spazio ai nomi delle imprese locali che sceglieranno di sponsorizzare la kermesse.