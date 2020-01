Tutti gli appuntamenti alla biblioteca civica di Sommariva Perno

Dopo la breve pausa natalizia, riprendono le attività invernali del Centro culturale San Bernardino di Sommariva Perno, programmate dal Direttivo dell’Associazione per gennaio-marzo sempre presso la biblioteca civica di piazza Europa. Si comincia venerdì 24 gennaio con una serata sicuramente intrigante sul dialetto di Sommariva Perno. La neo dottoressa in Lettere Alessia Raise presenterà infatti il suo interessante lavoro, frutto di un lungo impegno fatto di interviste e ricerche sulla parlata del “paese della Bela Rosin” che hanno coinvolto decine di sommarivesi. Sarà una serata molto viva, che prevede la partecipazione diretta del pubblico, invitato a “giocare” con parole e immagini per tirar fuori altre parole e modi di dire sommarivesi e del Roero. A impreziosire ulteriormente l’incontro sarà l’attore Paolo Tibaldi, titolare di una fortunata rubrica settimanale su Gazzetta d’Alba sulle parole dialettali, il quale “leggerà” da par suo alcune delle parole più strane o più divertenti del dialetto sommarivese.

Gli altri appuntamenti in programma offriranno sicuramente spunti di interesse a chi vorrà passare una serata diversa. Venerdì 7 febbraio il prof. Daniele Cane, insegnante e fisico dell’ambiente, già meteorologo e climatologo presso Arpa Piemonte, parlerà del “tempo che sta scadendo” per intervenire sui cambiamenti climatici in atto. Venerdì 21 febbraio, per celebrare in modo diverso il Carnevale, sarà presentato il libro A la manera ‘d Gianduja appena pubblicato dal “sommarivese” Giorgio Cavallo. Quindi giorni dopo, venerdì 6 marzo, il prof. Sergio Soave, già sindaco di Savigliano, presenterà il romanzo La ricevuta, storia di un uomo normale che “attraversa” il ‘900 con la sua vita semplice. Le iniziative si concluderanno venerdì 20 marzo con uno sguardo sulla primavera imminente: la dott. Cristina Marello, fitoiatra e agronoma, già ospite a novembre del Centro culturale, parlerà di agricoltura biodinamica applicata all’orto e al frutteto “di casa”. Tutte le serate sono naturalmente a ingresso libero.